Een ‘monument op wielen’ op de Haagdijk: de ploegleiderswagen van Peter Post!

BREDA - Terwijl de renners in de Tour de France zich het snot voor de ogen rijden in de tijdrit rond Pau, staat hij daar te glimmen op de Haagdijk, midden in Breda. Voor de deur van kledingzaak Jean Bergé. De ploegleiderswagen van de legendarische TI-Raleighploeg!

“Peter Post reed hiermee van 1981 tot en met 1983”, vertelt eigenaar John van Ierland, auteur van vele wielerboeken en organisator van wielercafés met helden van weleer.

Volledig scherm John van Ierland. © Jacques Hendriks De Mercedes (‘Post wilde altijd het beste van het beste') heeft hij drie jaar geleden weten te bemachtigen. Na lang zoeken, samen met Loekie Post, de vrouw van de in 2011 overleden Peter. “Toen de Raleighploeg overstapte naar Panasonic als hoofdsponsor, moesten er ook nieuwe wagens komen, dus ging deze terug naar de leverancier. Tussendoor is de wagen ook even in de Verenigde Staten geweest, voor de Ronde van Californië. Dat verklaart waarom er Amerikaanse bumpers op zitten.”

Via wat omwegen belandde de wagen bij iemand uit Drente, bleef een tijdje in diens familie, maar werd uiteindelijk verkocht aan John van Ierland. “De linkerkant was helemaal zwartgeblakerd, hij had naast een brandende Ducati gestaan.”

Quote In het dashboard­kast­je zat de RayBan van Peter nog, in een brillen­hoes­je! Dat was voor Loekie Post wel een emotioneel moment

Volledig scherm De zonnebril van Peter Post! © Jacques Hendriks In de auto deden hij en Loekie een opzienbarende ontdekking. “In het dashboardkastje zat de RayBan van Peter nog, in een brillenhoesje! Dat was voor haar wel een emotioneel moment.”

De wagen ziet er weer pico bello uit. Bovenop, in een rek, staan enkele koersfietsen, onder andere die van Tino Tabak. “Deze auto is een monument op wielen”, zegt Van Ierland met terechte trots. Binnen heeft hij een vintage-radioverbinding laten installeren door Jacobs Electronics uit Princenhage, dat toen al communicatiemiddelen leverde aan het peloton en nog altijd een begrip is.

Op de achterbank ligt een wollen truitje. Van Ierland: “Dat was van Gerrie Knetemann. In 1978 kreeg hij voor het WK rugnummer 76. ‘Dat draag ik niet, want 7 plus 6 is 13.’ Zijn vrouw Gré antwoordde: ‘Maar 7-6 is 1. En kijk eens wat ik voor je heb?’ Dat was dit onderhemd, een wollen regenboogtrui! Gerrie heeft het onder zijn oranje shirt gedragen, klopte Francesco Moser in de sprint en kreeg een echte regenboogtrui. In de stromende regen, dat wollen ondertruitje moet op het eind loodzwaar geweest zijn”, lacht Van Ierland.

Zijn pronkstuk staat deze vrijdag bij Jean Bergé voor de deur omdat eigenaar Gaston Creemers ook een groot wielerfan is. “Mijn vader heeft diverse keren bij Peter Post in de wagen gezeten. Misschien zelfs in deze.”

John van Ierland tekent ook portretten van bekende mensen, waaronder wielrenners. Enkele portretten hangen bij Jean Bergé . Creemers: “Omdat de Tour de France bezig is, hebben we ook een paar fietsen in de zaak en etalage gezet. En kwamen we op het idee om die wagen vandaag voor de deur te zetten. Gewoon voor de lol. Misschien doen we het morgen nog een keer.”

Het aanbod aan het RTL-programma Tour du Jour om vrijdagavond met de legendarische ploegleiderswagen langs te komen tijdens de live uitzending, leverde vooralsnog geen reactie op. En dat terwijl hij slechts een paar honderd verderop geparkeerd staat van de Haven, waar Tour du Jour opgenomen wordt.

John van Ierland haalt de schouders op, hij heeft genoeg andere plannen. “Sinds kort bestaat er een Raleigh-vereniging, waar veel oud-renners zich bij aangesloten hebben. Zoetemelk en Kuiper zitten daar ook bij. Met hen gaan we evenementen langs, zoals toertochten en wielercafés.”