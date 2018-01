Een mens tussen al die anderen in Breda

Wie zijn die vluchtelingen die deel uitmaken van de dik 182.000 inwoners die Breda telt? Waar komen ze vandaan? Wat maakten ze mee? Wat geeft hen de kracht een nieuw leven op te bouwen? En wat zijn hun toekomstdromen? Het zijn die vragen die de Bredase fotograaf Marianna Geraci en filmer Liesbeth van Well stelden aan zeven Bredase vluchtelingen. Om hen uit de anonimiteit te trekken, een gezicht te geven.

Zee

Zij namen de zeven mee naar de zee. ,,Als metafoor", vertelt Geraci. ,,De zee als scheidslijn tussen het oude en nieuwe leven, maar ook een symbool van ondergang, dood en afscheid." Want veel vluchtelingen begonnen hun nieuwe leven op zee, op een wankel bootje, weg van alles wat bekend was. Het was afscheid van thuis. ,,Maar ook van jezelf", zegt Zidan. Van wie je tot dan toe was.

In poëtische teksten vertellen de zeven erover in de film die, samen met hun portretten, vanaf donderdag tot en met 28 januari zijn met 'Take me to the Sea' te zien in I.S.M. Breda (de gratis Bredase vleugel van het Stedelijk Museum).

Vervreemden

Ze vertellen, zoals Heba Jalbout (31) over hoe een vlucht je laat vervreemden van jezelf. ,,In Damascus was ik vrolijk, had een druk leven, veel vrienden. Ik was een ras-optimist. In Nederland was alles weg. Ik was alleen, had niks meer. Ik voelde me eenzaam, depressief, had geen levenslust meer." Met moeite vond ze zichzelf terug.

Net als Zidan die, geconfronteerd met fotografen die, toen hij vechtend tegen verdrinking de Griekse kust naderde, niet reageerden op zijn roep om hulp, maar hem fotografeerden. ,,Ik ben tijdens mijn vlucht een stuk vertrouwen verloren."

Dom