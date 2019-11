‘Een McDonald’s of KFC in Rijen zou leuk zijn’

Hoe is het om in Rijen te ­wonen?

,,Ik zit hier goed, al is er niet heel veel te doen. Maar mijn vrienden en familie wonen in de buurt. Mijn opa en oma’s wonen vlakbij en ik zie mijn vrienden vaak. Dan komen ze hierheen of ik ga naar hun huis. We hangen bijna nooit rond op straat. Buiten is niet veel. Binnen is het warmer en kun je beter zitten.’’