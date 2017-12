Een markthal met muziek, kunst en informatie

BREDA - De Nieuwe Veste staat aan de vooravond van een grote omslag. Wie in 2020 het karakteristieke gebouw aan de Bredase Molenstraat binnenstap, treft niet langer een klassieke bibliotheek en kleine ruimten waar individuen of groepjes kunst- en muzieklessen volgen. Integendeel. Nieuwe Veste is straks een Markthal, waar iedereen die daar behoefte aan heeft naar hartenlust kan komen proeven van informatie, kunst en cultuur. Directeur Gertjan Endedijk vertelt over de veranderingen.

Achtergrond

Bij de Nieuwe Veste volgen ongeveer 2000 Bredanaars lessen in kunst en cultuur, nog eens 2000 in muziek. Daarmee wordt slechts een klein deel van de circa 182.000 inwoners van Breda bereikt. Niet goed, oordeelt de gemeente Breda, die voor de bibliotheek en Centrum voor de Kunsten jaarlijks 10 miljoen euro uittrekt. De gemeente vindt dat iedereen in de stad in contact moet kunnen komen met cultuur. Met die opdracht, met als stok achter de deur een bezuiniging de uitkomt op een kleine vier ton, is de Nieuwe Veste op pad gestuurd.

Muziek- en kunstonderwijs

In samenwerking met 25 culturele partijen in de stad als Podium Bloos en het Chassé Theater wordt op alle basisscholen in de gemeente Breda een cultuurprogramma aangeboden. Kinderen maken er kennis met heel diverse disciplines. Muziek, theater, beeldende kunst, het komt allemaal langs.

Proeftuinen

Voor kinderen die bij het schoolprogramma enthousiast zijn geworden en graag meer willen leren, zijn er 'Proeftuinen'. Kinderen kunnen er snuffelen aan nog meer kunst en cultuur en zo vaststellen of ze misschien na de proeftuin verder willen leren. Bijvoorbeeld een muziekinstrument willen spelen, of toneellessen willen volgen.

Lessen

Op dit moment volgen veel cultuurliefhebbers kunst- en muzieklessen buiten de Nieuwe Veste. Nieuwe Veste wil de samenwerking met particuliere docenten versterken. Er wordt een soort databank in het leven geroepen met docenten naar wie kan worden doorverwezen. Zo kan een kind in bijvoorbeeld in de Haagse Beemden gewezen worden op een docent in de eigen wijk. Op de Nieuwe Veste worden nog individuele lessen aangeboden in muziekinstrumenten waarin de markt niet voorziet. Verder gaat de instelling zich toeleggen op zaken waar de private markt niet aan toe komt. Zoals ensembles, samenspel en speciale projecten.

Volledig scherm Eerste verdieping met de onder meer de muziekschool © AHH Architects

Kunst

Veel kunstlessen blijven in de Nieuwe Veste of worden verzorgd in ruimten verspreid over de stad.

Bibliotheek Molenstraat

De bibliotheek blijft gehandhaafd, maar wordt anders ingericht. Ruim 50.000 van de 110.000 boeken worden opgeslagen in een nieuw magazijn aan de Koele Mei. De bibliotheek krijgt themapleinen. Links is bijvoorbeeld een hoekje met informatie over reizen, ernaast zijn boeken en tijdschriften over cultuur, enzovoort. Grenzend aan een grote horecaruimte.

