Een luxe beachclub, midden in Breda

BREDA - Het ultieme vakantiegevoel, midden in je eigen stad. Op wandelafstand van de Grote Kerk. Bij evenementenlocatie STRND aan de Slingerweg 67 komt een stadsoase, waar bezoekers zich in een luxe beachclub op Ibiza zullen wanen.

Insight Beach noemen de initiatiefnemers zich, die vorig jaar van start gingen met een dergelijke pop-up-locatie in Eindhoven. En nu dus in Breda neerstrijken. ,,Zodra de terrassen weer opengaan, kun je de hele zomer komen chillen, zwemmen, eten en drinken. Een echte strandervaring in de stad, en alles natuurlijk geheel coronaproof”, melden zij.

Vooruitstrevend

Eindhoven was vorig jaar een groot succes, meldt woordvoerster Danique Grosjean. ,,Omdat het echt een vooruitstrevend pop-up concept is, en we willen blijven vernieuwen, hebben we een andere locatie gezocht. STRND past er perfect bij.”

Ze sluit overigens niet uit dat er nog een jaartje Breda eraan vastgeknoopt wordt. ,,Als het een succes blijkt en de locatie is bereid, dan zeggen we geen nee. Wie weet, kunnen we het in de toekomst op meerdere locaties neerzetten.”

Yogasessies

Insight Beach belooft dagelijks met een verrassend programma te komen, zoals onder meer top-dj’s, yogasessies en modeshows. Vooraf reserveren is verplicht. Er is plaats voor 100 man, met eventuele uitbreiding als de regelgeving dit toelaat Een plekje op het terras van kost 5 euro, loungebedden 25 euro per persoon en een tweepersoons cabana 100 euro. Tevens zijn een zwembad (10x5 meter) en luxe VIP-jacuzzi’s aanwezig. Chefkok Pascal Ariëns bereidt mediterrane en Aziatische hapjes.

Insight Beach hoopt op 1 mei open te gaan en is dan dagelijks geopend van 10.00 tot 23.00 uur. Reserveren, eventueel ook voor groepen of feestjes, kan via de website insightbeach.nl