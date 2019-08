Een leven zonder afval: ‘In het begin ben je een Sherlock Holmes van je afval’

Buitenspelen In de voetsporen van een reuzin door het Speelbos Gilze

10:30 Waar kunnen kinderen in West-Brabant naartoe om vrijuit te bewegen, te ontdekken en te leren hun grenzen te verleggen? In deel 10 van deze serie: Speelbos Gilze. Want een speelbos is soms qua uitdaging nóg net wat groter, spannender en verrassender dan een speeltuin.