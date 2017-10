Een klassereünie van de Nutsschool na 60 jaar

Hartje BredaGerrie Verenius en Janneke Louis waren in die tijd beste vriendinnen. ,,We kwamen veel bij elkaar over de vloer, waren altijd samen aan het spelen. Het is geweldig dat die chemie na al die jaren totaal onaangetast is gebleven.”

De twee meisjes zaten in de eindexamenklas van de Nutsschool aan de Jan Nieuwenhuyzenstraat. Ze waren 12; het was de klas van het schooljaar 1956 / 1957. Precies zestig jaar na dat schooljaar organiseerde de klas zelf een reünie, met 22 oud-leerlingen, allen nu ongeveer 72 jaar oud.

Dit is alweer de vierde maal dat ze samenkomen. De eerste reünie van de klas was in 2008, na aanleiding van een aanmelding op de website van Schoolbank. Iedereen werd weer bij elkaar gezocht; een groot deel van de klas verbleef nog altijd in Breda, maar sommigen zijn ook uitgewaaid.

De beste vriendinnen Gerrie en Janneke hadden elkaar liefst veertig jaar niet gezien, maar dat eerste telefoongesprek duurde uiteraard een ruim uur. ,,Dat is gelijk weer terug, alsof er geen veertig jaar tussen zit. De vriendschap is nog altijd springlevend.”

En die connectie is ook nog voelbaar tijdens deze reünie. Iedereen neemt de rol in, die hij of zij in 1957 óók had. Mannen als Wim van der Kolk en Jac Kriens waren toen de baasjes en hebben ook nu nog het hoogste woord. De meisjes waren veruit in de minderheid (8 tegen 24 jongens), maar leerden daardoor wel goed om te gaan met de jongens.

,,We zijn bevrijdingskindjes. Euforiekindjes zou je het kunnen noemen. Allen verwekt in 1944, allen geboren in 1945”, vertelt Jac. De leerlingen genoten een fijne opleiding bij deze school, die onder aanvoering stond van Hoofd Onderwijs Sluimers. Diens zoon Dirk-Jan is tijdens deze jubileumreünie de bijzonder welkome eregast. Samen bezochten ze ’s middags de school, waar ze in de archieven hun schoolaanmeldingsformulieren nog vonden. Alle leerlingen van deze lichting zijn goed terecht gekomen, allen zijn inmiddels gepensioneerd. ,,We praten deels wel over onze carrières en levens, maar toch vooral over vroeger. Het is vooral gezellig, er wordt veel gelachen.”

Van de Nutsschool ‘56/’57 zijn er een vijftal leerlingen helaas al overleden. Een enkeling kwam niet opdagen en sommigen zijn simpelweg onvindbaar. ,,We kunnen drie leerlingen maar niet vinden en dat zouden we wel graag willen voor de volgende reünie over twee jaar. Waar oh waar zijn Maarten Bus, Tineke Brouwer en Max van der Meer?”, vraagt Gerrie zich nog af.