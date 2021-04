Een klap, verwrongen plaatwerk, overal glassplinters: babytje overlijdt, maar bestuurder herinnert zich niets

Locatie museum De Rijf bevalt, maar toekomst blijft onzeker

6 april Prinsenbeek - Heemmuseum De Rijf heeft wat het Bredase college betreft een prima stek gevonden in de voormalige varkensstal aan de Brielsedreef in Prinsenbeek. Zij adviseert positief over de wijziging naar een maatschappelijke bestemming, zodat het museum daar kan blijven. Maar of dat lukt, is nog geen uitgemaakte zaak.