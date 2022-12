Een kerststal van pinda’s of wol: de 300 stalletjes van Els hebben elk een eigen verhaal

Hardrijder die vier personen doodreed in Oud Gastel: ‘Ik had voorrang’

OUD GASTEL/ROOSENDAAL/BREDA - Roosendaler Omar E., die op 2 september in Oud Gastel een ongeluk met vier doden veroorzaakte, zei bij de politie dat hij voorrang had moeten krijgen. Daarom zou hij ook moeten vrijkomen, bepleitte zijn advocaat donderdag tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Breda.

19:27