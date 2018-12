Een kerstdiner met hondenbrokjes

video Steekpar­tij in woning in Breda na ruzie in familie­sfeer: ‘Handen en gezicht van man onder bloed’

19:16 BREDA - In een woning aan de Willem Barentszstraat in Breda is donderdagmiddag iemand neergestoken. De verdachte is na een korte vluchtpoging in de omgeving aangehouden.