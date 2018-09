Een kasteeltorentje voor de kinderen: 'Exact zo mooi als gehoopt'

Papa's prinses bakt er nu al de heerlijkste zandgebakjes en zodra de kleine prins wat ouder is, zal hij hier naar hartenlust draken kunnen verslaan en jonkvrouwen kunnen redden. Of samen met zijn grote zus zandtaarten bakken natuurlijk. ,,Ik móést weer eens even iets creatiefs doen", zegt Frido Schrauwen met een lach.



,,Ik had ook een boomhut kunnen bouwen." Elders in de tuin, maar ook binnen in huis, zijn verschillende voorbeelden van zijn creatieve uitspattingen te zien. Zo blijkt hij zijn hand niet om te draaien voor de meest fraaie ijzersculpturen.

Volledig scherm Het maken van de kasteeltoren is Frido Schrauwen enorm meegevallen. © Foto Jan Stads / Pix4Profs

Creativiteit

Frido is beheerder van buurthuis De Koe in Princenhage en parttime leerkracht in het basisonderwijs. Beroepen die veel inzet en creativiteit vragen, maar niet direct technisch te noemen zijn. ,,Mijn vader is heel handig. Van hem heb ik veel geleerd. Vanaf mijn 14de ben ik carnavalswagens gaan bouwen. Dat heb ik 24 jaar gedaan en in die tijd heb ik veel dingen opgepikt. Lassen, boetseren, noem maar op."

Ook heeft hij goed gekeken bij de bouw van een loods aan huis, indertijd bedoeld als bouwplaats van carnavalswagens. ,,Als je er geïnteresseerd in bent, kun je er veel van opsteken. Bijvoorbeeld hoe je metselwerk moet stellen en dergelijke. Zo heb ik naderhand zelf een carport gebouwd. Een echte metselaar zou zich er waarschijnlijk de ogen voor uit de kop schamen, maar ik ben er dik tevreden mee."

Verharde vloer

Hoewel de speeltoren duidelijk geïnspireerd is op de stijl van een nabij Kaatsheuvel gelegen pretpark, is het een geheel eigen ontwerp. ,,Uiteindelijk is het maken van een kasteeltoren me enorm meegevallen. Soms kan ik dingen in mijn hoofd hebben, waar ik in de praktijk net niet handig genoeg voor blijk. Maar in dit geval is het eindresultaat precies zo mooi geworden als ik vooraf had gehoopt. Ik had het idee om er een verharde vloer in te maken en waarschijnlijk komt dat er ook nog wel van. Maar toen ik net het zand erin gestort had, bleek Wies heel leuk in het losse zand te spelen, dus voorlopig laat ik het maar zo."

In totaal schat Frido dat er 'een uur of vijftig' aan manuren in de prinsessentoren zit. ,,Dat lijkt weinig als ik het mezelf zo hoor zeggen. Dat zou betekenen dat het in een week af zou kunnen zijn." In werkelijkheid is het een project geweest dat enkele maanden in beslag heeft genomen. Frido: ,,Het is meer dan de tijd die je gebruikt om te bouwen. Je moet voor je kunt beginnen zaken voorbereiden, zoals cement aanmaken, en naderhand wil je ook alles weer helemaal opgeruimd hebben vóór de kinderen wakker zijn."