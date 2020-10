Een jaar lang terug in de Bredase tijd dankzij een kleurrijke kalender

BREDA - Haarscherpe foto’s zijn het. Van onder meer station Breda in 1910. De Ginnekenstraat in 1908, gezien vanaf het Van Coothplein. En de Haagsemarkt in 1925.

Dankzij de kalender van Coloriginals ‘Het Bredase leven in kleur’ kunnen we in 2021 een jaar lang terug in de tijd stappen, elke maand met een eigen prachtplaat.

Met liefde

Zes jaar is grafisch ontwerper Gerard Kamp inmiddels actief met het retoucheren en inkleuren van oude foto’s. Hij verkocht een bewerkte, levensgrote foto van New York aan een klant in Sydney en een 1.30 meter hoge foto van het oude Amsterdam aan een liefhebber in Chicago. Volgend najaar hoopt hij een fotoboek uit te brengen onder de titel ‘Nederland in kleur’. Met de in november te verschijnen jaarkalender voor 2021, ‘Het Bredase leven in kleur’, heeft hij zich met liefde gestort op zijn eigen stad.

Breder publiek

De meeste foto’s - van origine zwart-wit - zijn beschikbaar gesteld door Stadsarchief Breda, één is van Spaarnestad Uitgeverij. Kamp heeft voor een kalender gekozen zodat een breder publiek van zijn werk kan genieten. ,,Voor de scherpte van deze foto’s is duur papier nodig, een grote afdruk wordt dan al snel prijzig.”

De kalender is 30 x 30 centimeter en kost 19,99 euro. De foto’s stammen uit de periode 1880-1940. Kamp sluit niet uit dat het een serie wordt. ,,In aansluiting op het fotoboek over Nederland zou ik bijvoorbeeld kalenders voor Rotterdam en Amsterdam kunnen maken. En een volgend Bredaas exemplaar. Het Stadsarchief heeft nog genoeg prachtige glasplaatnegatieven liggen.”

Volledig scherm Een paardentram bij het station in 1910. © Bas Linssen/Coloriginals



Glasplaatnegatieven werden in vroeger tijden gebruikt in de fotografie. Foto’s die op deze manier zijn gemaakt, staan over het algemeen bekend om hun ongekende scherpheid, die hedendaagse camera’s niet kunnen evenaren.

Historisch besef

De ogen van Kamp gaan glimmen als hij vertelt. Het blazen van nieuw leven in oude foto’s is zijn werk, maar vooral zijn passie. ,,Ik doe het sinds 2014, destijds als een van de eersten in Europa. Het is heel tijdrovend werk, het omvat veel meer dan alleen het inkleuren. Het historisch besef is belangrijk, wat waren de kleuren van toen? En het atmosferisch besef: een gebouw in de verte is nooit net zo fel gekleurd als een op de voorgrond, het beeld wordt wat heiig, kleuren vervagen. Ik zorg er ook voor dat zelfs op een heel groot formaat alles nog klopt en dat de afbeelding scherp blijft.”

‘Het Bredase leven in kleur’ – kalender 2021 van Coloriginals. Vanaf medio november verkrijgbaar in Bredase boekhandels voor 19,99 euro.

Volledig scherm De Ginnekenstraat in 1908, gezien vanaf het Van Coothplein, dat tot 1892 het Wapenplein heette. © Coloriginals