Een iglo in Fellenoord, in Breda: 'The Hottest Place in Town'.

Fellenoord mag zich sinds deze zomer met recht ‘the hottest place in town’ noemen. In de Odilia van Salmstraat werden de hoogste temperaturen van Breda gemeten. Hoe dat precies kan, en wat eventuele oplossingen zijn om de hitte te temperen, kan natuurlijk achter een bureau worden bedacht. Maar de gemeente besliste anders. Die vroeg de Bredase theatermaakster Heleen van Doremalen of zij de thermometer in de wijk wilde hangen.