Het is zomaar een idee dat de jonge Belgische fotograaf Joris Deleersnyder (25) oppert in zijn expositie ‘De Laatste Reformatie’. De fotoserie van de student van de Luca School of Arts uit Brussel maakt deel uit van BredaPhoto. Hij is te zien in de catacomben van De Koepel. Een ereplaats, vindt Deleersnyder zelf. ,,Daar ben ik heel blij mee.”

Het is een expositie waar bezoekers van BredaPhoto hardop lachen. Tof, vindt Deleersnyder dat. Al is zijn onderwerp niet zonder ernst.

iPhone

De fotograaf was na gaan denken over de rol van de technologie, vertelt hij. ,,Ik observeerde dat mensen tegenwoordig soms obsessief bezig zijn met technologische ontwikkelingen.” Kijk bijvoorbeeld naar wat er gebeurt als Apple aankondigt dat er een nieuwe iPhone aankomt. ,,Er ontstaat een ophef over of er een nieuwe messias aan komt.”

Quote Mensen hebben een enorm

geloof en vertrouwen

gekregen in de technolo­gie Joris Deleersnyder



Deleersnyder: ,,Het zette me aan het denken. Mensen hebben een enorm geloof en vertrouwen gekregen in de technologie.” In die zin is de techniek bijna iets goddelijks geworden. ,,Waar mensen zich vroeger met vragen tot God wendden, wordt het antwoord nu gegoogled. Is er een medisch probleem, dan wordt niet meer gebeden, maar erop vertrouwd dat er een medicijn wordt ontwikkeld.”

Het geloof in het technische kunnen is groot. ,,Maar niet in de kerk”, zegt Deleersnyder. ,,Die is op dat vlak erg conservatief. Je vindt er hooguit een stereo-installatie, misschien een beamer. Maar dan houdt het op.”

Biecht-robot

Het is die verhouding tussen technologie en religie, die Deleersnyder verder onderzocht. Want wat is nog de rol van een priester als je een hostie uit een automaat kunt trekken of met een Virtual Realitybril een mis bij kunt wonen? En waarom zou je naar de kerk gaan als er een app is om virtueel kaarsjes mee aan te steken? En biechten? Is je geheim niet veiliger bij een robot dan bij een priester? Hoewel: hoe anoniem is dat? Of wordt je dan na de biecht bestookt met advertenties die je probleem kunnen oplossen?

Ernstige vragen, die Deleersnyder met een flinke dosis humor aan de kaak stelt. ,,Ik ben het niet eens met de doembeelden die vaak van technologische vooruitgang worden geschetst.” Daarmee contrasteert zijn expositie wel met die andere die in De Koepel is te zien. ,,Ja, de indrukwekkende installatie van Geert van Kesteren”, zegt hij. Zelfde thema, maar wel een stuk ernstiger gepresenteerd.

Laatste weekend BredaPhoto