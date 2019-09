Een heftig voorval versterkt de band tussen buren

burendagOOSTERHOUT/RAAMSDONKSVEER - Het is niet vanzelfsprekend om een goede band te hebben met je buren. Vandaag staat in het teken van Burendag. Deze West-Brabanders prijzen zich gelukkig met hun buren. “Ik gun iedereen zulke goede buren als die van mij,” vertelt Arjan Wiesmüller.

Een goede buur is beter dan een verre vriend, wordt wel gezegd. Maar wat als je buurman ook daadwerkelijk een van je beste vrienden is? Zoals bij Arjan Wiesmüller uit Oosterhout. Na een tragische gebeurtenis - die hij samen met zijn buren heeft beleefd - is hun band sterker dan ooit.

Heftige gebeurtenis

Wiesmüller verhuisde drie jaar geleden met zijn toenmalige verloofde naar Oosterhout. Ze hadden grootse plannen voor hun toekomst samen: eerst trouwen en dan een gezin starten. Op een avond ging hij met de hond wandelen. Bij terugkomst trof hij zijn vriendin op de grond aan.

Wiesmüller vertelt: ,,Terwijl ik de hond uitliet, had mijn partner een hartstilstand gekregen. Ik wist toevallig dat mijn buurman in het bezit was van een EHBO-diploma en heb gelijk zijn hulp ingeroepen.” Buurman Tim Geerts begon direct met reanimeren en zijn vrouw Ingrid ving de hond op. Maar het mocht helaas niet baten.

Na deze heftige gebeurtenis hebben de buren een sterke band gekregen. Ze staan altijd voor elkaar klaar. ,,We komen regelmatig bij elkaar over de vloer en bespreken veel met elkaar", aldus Wiesmüller.

Quote De buurt weet dat ze bij Tim en Ingrid terecht kunnen Arjan Wiesmüller

Na dit gevoelige onderwerp vertelt Wiesmüller enthousiast over zijn buren. Hij wil het echtpaar Geerts graag een keer in het zonnetje zetten en vond dit een goede manier om zijn gevoelens over de band met zijn buren te uiten.

Er is weinig dat ze niet voor elkaar overhebben. ,,We eten regelmatig samen, doen boodschapjes voor elkaar of passen op de kinderen. Ze zijn er in goede en slechte tijden", vertelt Wiesmüller.

Begrip in de wijk

Tim en Ingrid Geerts zijn een begrip in de wijk. Iedereen kent het stel, dat bekendstaat om zijn vrijgevigheid. ,,Je hoeft hun namen maar te noemen en iedereen weet over wie het gaat. Ze staan voor iedereen klaar. Het is uniek hoe goed ze zijn voor iedereen in hun omgeving. De buurt weet dat ze bij Tim en Ingrid terecht kunnen", zegt Wiesmüller.

Ze zullen Burendag niet gebruiken om hun band te versterken, maar juist om hun vriendschap te vieren. Hij is enorm blij en gelukkig met hun goede steun. Wiesmüller: ,,Ik gun iedereen zulke goede buren als die van mij. Ik hoop dat we nog lang naast elkaar zullen wonen en nog veel mogen delen met elkaar."

Raad van Elf

Laurens Verschuuren had voorheen nooit contact met zijn buren. Verder dan een begroeting op z'n tijd kwam het niet. Dit veranderde een jaar geleden toen Richard van Steenhoven naast hem kwam wonen. Ze kennen elkaar al jaren vanwege hun gedeelde passie: carnaval. Beiden zitten in de Raad van Elf en zetten zich het hele jaar door in voor het carnaval in Raamsdonksveer. ,,De steeg tussen onze huizen is zelfs benoemd tot de Raad van Elfsteeg", aldus Verschuuren.

Quote Ik stond gelijk voor de deur om Richard mee te helpen met het verhuizen Laurens Verschuuren

Ondanks dat de heren elkaar al langere tijd kennen, is de hechte vriendschap pas ontstaan toen ze buren werden. Buiten alle activiteiten en feestjes die ze samen afgaan voor de Raad van Elf, helpen ze elkaar sindsdien ook met huishoudelijke klusjes. Verschuuren vertelt: ,,Ik stond gelijk voor de deur om Richard mee te helpen met het verhuizen van zijn spullen. Het helpen van elkaar is eigenlijk zo gebleven. We verven samen de gevels van onze huizen en hebben samen een smeedijzeren hek in elkaar gezet bijvoorbeeld."

Laurens Verschuuren en Richard van Steenhoven kennen elkaar al jaren van de carnaval. ,,De steeg tussen onze huizen is zelfs benoemd tot de Raad van 11 steeg."

Elke dag is Burendag

Het contact met de andere buurtbewoners is ook goed. Er komen steeds meer mensen wonen die ook actief zijn bij het carnaval. Hoe meer carnavalfanaten, hoe meer vreugd. ,,Het is natuurlijk makkelijker om dan in gesprek te komen met elkaar, je hebt iets gemeen", aldus Verschuuren.

De heren maken samen veel leuke dingen mee en hebben genoeg herinneringen aan hun vriendschap. Tegenwoordig lopen ze ook op zondagochtend samen met de honden. ,,We willen allebei wat afvallen, dus nu hebben we een mooi excuus om te gaan wandelen samen, haha.”