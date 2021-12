Een halve marathon aan Kerststallen in Bavel: ‘Dit loop je niet in één avond’

BAVEL - Nu de donkere dagen voor Kerst door de aanvullende coronamaatregelen nóg een stukje donkerder zijn geworden, bieden de sfeerverlichte tuinen in Bavel een extra stukje troost. Voor het tweede jaar op rij loopt er een Kerststallenroute door het dorp. Bewoners gaven massaal gehoor aan de oproep om een kerststal in de (voor)tuin te plaatsen.

Wat heet; maar liefst 204 huishoudens meldden hun kribbe aan bij de organisatie. Deze heeft een viertal wandelroutes uitgezet van respectievelijk 3 kilometer, 6,5 kilometer, 7,5 kilometer en 10 kilometer. Grote, stalletjes, kleine stalletjes, hypermodern of traditioneel. Zelfs de makelaar, zalencentrum De Tussenpauz en verschillende andere ondernemers doen mee.

Vertrek- en aankomstlocatie van al de routes is Dorpshuis ’t Klooster. Hier is, coronaproof, een wandelroute en eventueel een versnapering voor onderweg verkrijgbaar. Ook is er een digitale fotovoorstelling van de Kerststallen te zien.

Volledig scherm Michael en Marieke Sebregts met Pip (7), Fedde (6) en Raf (4) voor hun huis met kerststal. © Pix4Profs/Edwin Wiekens

Jezus met een tutje

Fedde (6) en Raf (4) Sebregts hebben hard geholpen toen hun papa Micheal bezig was een flinke kerststal te bouwen. Met het rood en groene lichtdak is de stal niet te missen in de straat. In de kribbe ligt kindeke Jezus, waarvoor Pip (7) een van haar poppen te beschikking heeft gesteld. ,,Maar dat is niet erg want ik speel toch al niet meer met poppen”.

Al spreekt poppenmoederhart wel even wanneer de fotograaf een foto wil maken. ,,Wacht even”, zegt ze. ,,Jezus moet nog een tutje in.” Michael Sebregts, werkzaam in de entertainmentverlichting, is naar eigen zeggen aan zijn stand verplicht om mee te doen. ,,We gaan zelf ook zeker nog een rondje maken”, zegt hij. ,,In gedeelten waarschijnlijk.”

Nog niet heel druk

Arjen en Marleen van Zurk met Ivy (3) en Amy (1) lopen samen met Jaap van Aaken en Melodie van Berkel met Bibian (1) in de vroege avond naar huis. ,,Ontzettend leuk en gezellig”, is de algemene consensus. Het gezelschap komt net terug van een inspirerende ‘Kerstvertelling op z’n Bavels’ elders in het dorp. Arjen en Jaap laten ietwat overmoedig – er was bij de kerstvertelling de gelegenheid een biertje te drinken – weten volgend jaar met een eigen kerstvoorstelling te komen.

Volledig scherm Jaap van Aaken en Melodie van Berkel met Bibian (links) en Arjen en Marleen Van Zurk met Ivy (3) en Amy (1) zijn onderweg naar huis langs de mooi verlichte kerk. © Pix4Profs/Edwin Wiekens

Het is deze eerste avond nog niet héél druk met het aantal wandelaars. De persconferentie op tv zal hier zeker een rol in spelen. Later op de avond wordt het aantal mensen dat een avondwandeling maakt groter.

Flinke wandeling

Johan Edwards heeft zelf ook een kerststalletje in de voortuin gezet, een bescheiden exemplaar. Samen met zijn zoon Mees-Marijn (15) en ‘lockdown-hond’ Fréderique maakt hij een rondje. ,,Sinds de avondklok van vorig jaar maken we twee keer per week een flinke wandeling”, licht Edwards toe. De komende weken zal de route daarbij mede bepaald worden door de kerststallen. ,,Want dit loop je niet in één avond”, stelt hij terecht vast.

De opbrengst van de routekaarten (te koop voor twee euro), de warme chocomel-to-go en andere aandenkens en lekkernijen, komen ten goede aan Stichting Kerkhof Bavel. In Ulvenhout is, geïnspireerd door het Bavels succes, ook een Kerststallenroute te bewandelen.

Volledig scherm Johan Edwards loopt de route met zijn zoon Mees-Marijn en corona-hond Fréderique. © Pix4Profs/Edwin Wiekens