Een grote barbecuewolk boven saamhorig Achtmaal

video NAC-trai­ner Steijn: ‘Mouwen opge­stroopt en gespeeld voor de winst, dus ik ben wel tevreden’

10:02 NAC-trainer Maurice Steijn was tevreden over de manier waarop zijn ploeg het nieuwe systeem met vijf verdedigers heeft ingevuld. ,,Het is jammer dat je niet wint, maar uit bij Roda JC, de ploeg in vorm, drie goals maken, dat geeft de burger moed”, zei hij na het 3-3-gelijkspel.