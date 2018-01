Een groot pleeggezin in een te klein rijtjeshuis? De oplossing ligt voor de hand

Vanaf de buitenkant vallen de twee rijtjeshuizen midden in een wat grauwe woonblok in Breda-Noord, nauwelijks op. Maar de achter de beide voordeuren gaat een verrassend verhaal schuil. Mohammed Yasini (51) en zijn vrouw Jamila woonden, samen met hun drie kinderen, lang achter één van die twee voordeuren. Totdat het Marokkaanse stel een paar jaar geleden besloot pleegkinderen te gaan opvangen. Maar ja, waar laat je al die kinderen in een doorsnee rijtjeshuis?

Woningcorporatie

Het was jarenlang passen en meten. Totdat Mohammed op een gegeven moment toch eens bij de gemeente Breda ging polsen of er geen mogelijkheden waren voor een wat ruimere opvang. Toen kort daarop de naast gelegen woning bij het gezin vrijkwam, ging het snel. De gemeente schakelde de woningcorporatie in en die zorgde er voor dat het stel ook deze woning kon gaan huren. De twee panden werden razendsnel aangepast. Hier een muurtje weg, daar er eentje bij en van de beide tuinen werd één grote speeltuin gemaakt. ‘Het Noorlicht’, zoals het opvangadres voor pleegkinderen sinds kort heet, was een feit.

Drie zusjes

Het idee bij het gezin om pleegkinderen te gaan opvangen, ontstond overigens bij toeval. Bij Juzt, de jeugdzorginstelling in de regio waar Mohammed lang werkte, was een probleem onstaan. Voor drie meisjes, zusjes van elkaar die niet langer bij hun moeder konden wonen, moest dringend een opvangadres worden gevonden. Maar omdat dat er niet was, dreigde het drietal op verschillende plekken te worden ondergebracht. Dat kon Mohammed niet over zijn hart verkrijgen. Zoveel ellende in die jonge kinderlevens en dan ook eens uit elkaar worden gehaald. Hij besprak de situatie thuis met zijn vrouw Jamila en hun kinderen. Kunnen wij ze niet tijdelijk in huis nemen? Het antwoord was ja.

Tekort aan pleeggezinnen

Ze zijn schaars in Nederland: pleeggezinnen. Ondanks grootscheepse campagnes melden zich ieder jaar te weinig mensen om alle kinderen die door omstandigheden uit huis worden geplaatst, op te kunnen vangen. Maar nog veel groter is het gebrek aan allochtone pleeggezinnen. Dat merkten ook Mohammed en Jamila. Volgens hen is er duidelijk behoefte aan gezinnen zoals dat van hen, die kinderen willen opnemen. Jamila: ,,Het maakt ons niet uit welke achtergrond een kind heeft. We willen iedereen helpen. Maar je ziet dat we vooral kinderen krijgen die uit dezelfde cultuur als de onze komen.'' Mohammed knikt: ,,Dat heeft toch iets vertrouwds. En we spreken de taal. Onderschat dat ook niet.''

'Beter dan zo'n kille instelling'