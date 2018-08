Een groepsfoto van Lowlands, maar dit jaar zonder Anja

Alle verdachten moord Safranti in Breda blijven in cel

17 augustus BREDA - Alle vijf personen die nu vastzitten voor de dodelijke schietpartij op Kaan Safranti in Breda, op 8 april dit jaar, worden verdacht van doodslag in vereniging. ,,Je hoeft in deze zaak niet in de woning te zijn geweest om beschuldigd te worden van doodslag”, aldus officier van justitie Pauline Lanslots vrijdag tijdens een voorbereidende zitting.