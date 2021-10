Een groene kroon voor de Speelhuislaan

Ramen, deuren en zelfs het lijf van Nienke trillen mee door vliegende Chinooks: ‘Dit is niet normaal’

15 oktober GILZE - Op de vraag of Nienke veel last heeft van geluidstrillingen door de laagvliegende Chinooks, antwoord ze gevat: ,,Huh, wat zeg je?” Een grap is gelukkig snel gemaakt, maar het gaat om een serieus probleem rondom vliegbasis Gilze-Rijen. Defensie en het Nationaal Luchtvaart- en Ruimtecentrum (NLR) brengen dat vanaf donderdag in kaart.