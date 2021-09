Een gezellig en smaakvol Aziatisch avondje uit bij Tante Lein

Gemeentes zeggen niet of er handhaving komt op controle coronapas, maar enthousi­ast zijn ze niet

15 september BREDA - Burgemeesters en gemeenten in West-Brabant lijken niet erg enthousiast over de invoering van de coronapas in de horeca, zoals een QR-code als bewijs van (dubbele) vaccinatie. Op de vraag of en zo ja hoe ze gaan handhaven op naleving van de controle in én door de horeca, hielden woordvoerders de kaken dinsdagmiddag op elkaar.