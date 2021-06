Een gewonde bij botsing tussen auto en scooter in Breda

Taakstraf voor brandstich­ting bij kinderdag­ver­blijf waar Bredanaar zich niets meer van kan herinneren

18 juni BREDA – De 21-jarige Bredanaar Ché S. heeft van de rechtbank een taakstraf gekregen van 180 uur, waarvan 100 voorwaardelijk. Hij had bekend dat hij brand had gesticht bij kinderdagverblijf Devi Kids Sonsbeeck in Breda. Dat was op 7 februari vorig jaar.