Een geinig rijmpje kondigt aan, in januari is het met de rust in Zandberg gedaan

Reisspecia­list Silvie kan door corona geen reizen uitvoeren, maar ze knokt door ‘tot de laatste cent’

4 december BREDA - Vakanties naar verre oorden zitten er voorlopig niet in. Knap lastig als je gespecialiseerd bent in de Transsiberië Express en reizen door Azië. Silvie Sweegers, eigenaresse van Tiara Tours in Breda, liet zich niet uit het veld slaan. Zo werd 2020 voor haar een pittig, maar óók mooi jaar. 'Ik heb mezelf leren kennen'.