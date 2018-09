'Een gastvrij welkom' voor stappers in Breda met sfeerbeheer

Het experiment met gastheren wordt uitgevoerd in samenwerking met SfeerBeheer Groep. Het bedrijf levert ervaren beveiligers die een stapavond in goede banen kunnen leiden, aldus initiatiefnemers Bram Oei en Remco van Theulen.

,,Je welkom en veilig voelen binnen het uitgaansgebied, is voor ons een belangrijk uitgangspunt”, laten de mannen weten.

Er wordt op een andere wijze gesurveil­leerd en met bijvoor­beeld sfeerver­lich­ting wordt het gevoel gegeven van een festivallo­ca­tie. Daardoor weten mensen dat ze in een uitgaansge­bied zijn.

Rembrandtplein

Helemaal uniek is het niet, zegt Bernadet Naber van brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland. ,,Ook op het Rembrandtplein in Amsterdam worden gastheren ingezet. Er wordt op een andere wijze gesurveilleerd en met bijvoorbeeld sfeerverlichting wordt het gevoel gegeven van een festivallocatie. Daardoor weten mensen dat ze in een uitgaansgebied zijn.”