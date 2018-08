Een fly-over of dive-under bij knooppunt Sint Annabosch?

Binnenkort is hier duidelijkheid over. In oktober wordt een bestuurlijk besluit genomen. Maar inmiddels lijkt een fly-over het meest kansrijk.



De voorgeschiedenis. De A58 is niet meer toereikend voor het vele verkeer dat ervan gebruikmaakt. Er is bijvoorbeeld berekend dat het gedeelte tussen Breda en Tilburg in 2030 131.000 voertuigen per etmaal moet verwerken.



Eind 2015 is al besloten om de snelweg te verbreden van vier naar zes rijstroken. Tussen Tilburg en Eindhoven, maar ook tussen de knooppunten Galder en Sint Annabosch. Eerder dit jaar werd besloten om het deel tussen Breda en Tilburg eveneens van extra rijstroken te voorzien.