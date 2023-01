Eén fastfoodzaak te veel op Brabantplein: ‘Ons levensgenot wordt naar beneden gehaald’

Deze toekomsti­ge MBO’ers willen de handen uit de mouwen gaan steken: ‘Want zonder MBO’ers zakt alles in elkaar’

BREDA - Er is een groeiend tekort aan doeners. Het aantal MBO-studenten neemt af in veel sectoren zoals de zorg, techniek en logistiek, en dat terwijl de vraag alleen maar toeneemt. Op de open dag van CURIO in Breda zien de studenten in spe het MBO daarentegen wel zitten.

22 januari