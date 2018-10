Eén euro extra in 45 Bredase restaurants voor het goede doel

Politie-in­val op woonwagen­kamp Breda, man (32) aangehou­den, politie op zoek naar wapens en drugs

10:12 BREDA – Bij het woonwagenkamp aan de Ruitersboslaan in Breda is sinds woensdagochtend 05.00 uur een politieactie gaande. In een van de woningen heeft een inval plaatsgevonden. Daarbij zijn drugs gevonden. De politie heeft de bewoner, een 32-jarige man uit Breda, aangehouden.