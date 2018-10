Een Engelsman in Breda, Peter bezocht Londen al zo'n 300 keer

West-Brabantse kinderdag­ver­blij­ven verwachten weinig logistieke problemen door S­tint-ver­bod

19:24 BREDA/ETTEN-LEUR/ROOSENDAAL - Het Stint-verbod van maandagmiddag zorgt niet direct voor grote logistieke problemen bij de West-Brabantse kinderdagverblijven. De meeste bedrijven in de regio hebben die elektrische bolderkar namelijk niet meer gebruikt sinds het tragische ongeval in Oss twee weken geleden. Kinderen worden dinsdag met de auto, de fiets of te voet naar school gebracht.