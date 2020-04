‘Een duimpje omhoog vanachter het raam, dat geeft energie’

,,Dat dit een heel andere tijd is, merken we vooral aan de grote hoeveelheid afval die wordt aangeboden. Ik schat dat het gft is verdrievoudigd. Wat we normaal in april op de wagen laden, daar zitten we al heel ver overheen. We halen ook veel meer papier en karton op. De mensen zitten thuis, mogen niks en dan gaan ze opruimen. Dat zien we overal.”