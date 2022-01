Eén dag welkom in de horeca, ‘we pikken het niet langer’

Dit restaurant gaat zaterdag hoe dan ook open: 'We zitten rammetje­vol’

BERGEN OP ZOOM - ,,Voor ons houdt het een keer op. Genoeg is genoeg", zegt Thijmen van Gorkum, eigenaar van Ristorante La Grotta op de Grote Markt in Bergen op Zoom. En dus is hij vastbesloten: ,,Vanaf zaterdag gaan we hoe dan ook open.”

12 januari