Een dag om bij stil te staan

Afgelopen donderdag 3 maart was het ‘Werelddag wilde dieren en planten’. In deze column wil ik daar nog even bij stilstaan en hopelijk hebben we volgend jaar meer aandacht voor deze bijzondere dag.

Waarom is deze dag in het leven geroepen en wat is de bedoeling ervan? De dag is vooral in het leven geroepen omdat er wereldwijd meer behoefte was om aandacht te vragen voor een toekomst waarin mens en in het wild levende dieren in harmonie kunnen samenleven.

Behoud en bescherming

Naast de aandacht voor wilde dieren en planten, wil men deze dag ook vieren en moeten behoud en bescherming gekoesterd worden. Dat is nogal wat en dus wordt het tijd dat er iets aan gedaan wordt. In Nederland is de behoefte om in harmonie te leven met wilde dieren en planten zeker aanwezig. Maar helaas nog niet met alle soorten.

Quote Feitelijk zou deze dag een feestdag moeten zijn, waarin lijsten tevoor­schijn komen waarop te zien is hoe de biodiversi­teit enorm toeneemt

Het zou heel mooi zijn als we in ons land dit zouden kunnen realiseren met de wolf en de mens. Alleen zullen dan de fantasie verhalen, die sommige mensen publiceren, moeten stoppen. Even nog voor alle duidelijkheid Roodkapje is een sprookje en Drs. P heeft het liedje verzonnen. Het is dan ook veel nuttiger om samen in Nederland te bekijken hoe dier en mens hier kan samenleven.

Acht jaar

Acht jaar geleden, zo lang al, heeft de algemene vergadering van de Verenigde Naties deze dag uitgeroepen. Helaas is deze bijzondere dag toch niet zo bekend bij de burgers van alle landen in de wereld. Feitelijk zou deze dag een feestdag moeten zijn, waarin lijsten tevoorschijn komen waarop te zien is hoe de biodiversiteit enorm toeneemt.

Quote Deze dag zou een feestdag moeten zijn, waarin lijsten tevoor­schijn komen waarop te zien is hoe de biodiversi­teit enorm toeneemt

Het tegengestelde is echter waar, want er gaan nog veel soorten achteruit. Voorbeeld in ons land: konijn en haas zijn sinds 1950 met maar liefst zestig tot zeventig procent in aantal achteruitgegaan.

Wellicht is het verstandig met de jagers eens te overleggen om te stoppen met jacht op deze dieren. Het konijn niet meer als feestmaaltijd zien, maar een feest vieren dat de stand van de konijnen weer toeneemt.