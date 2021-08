Op de opvang hebben we een motto in de dierverzorging: een dag niet ondergepoept is een dag niet gewerkt. Tot nu toe is het de dieren iedere dag gelukt om dat motto in stand te houden. Zo was ik vol bewondering de jonge wezel aan het voeren en tijdens het voeren voelde ik langzaam mijn hand nat worden. Kijkend naar de vieze gele drek op mijn hand, kan ik daar gelukkig wel nog steeds om lachen.



We proberen de dieren met zo min mogelijk stress op de opvang te behandelen en te verzorgen, maar voor sommige handelingen moet je ze nu eenmaal vastpakken. De dieren snappen dan helaas niet dat je alle goede bedoeling hebt, waardoor je zo weer een vleugel tegen je hoofd krijgt of ze besluiten vol in de aanval te gaan en toch even wat bloed te proeven.