Een Cruijff-bijlage gooi je niet bij het oud papier: ‘Johan is beroemdste Nederlander aller tijden’

indebuurt.nl Beroemde Duitse techno-dj Boris Brejcha komt naar Breda

Het is feest bij festivalorganisator Free Your Mind, want ze vieren binnenkort hun twintigjarig jubileum. En wie jarig is, trakteert. Om deze mijlpaal te vieren, heeft de festivalorganisatie een verrassing voor de technoliefhebbers . Ze weten de Duitse techno-dj Boris Brejcha te strikken voor een liveshow op de Bavelse Berg in Breda.