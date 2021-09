Een bos planten in een voormalige kreek, is dat natuur of nep?

De vraag is nu, is dat wel natuur? Volgens sommigen hebben we in Nederland geen natuur. Zij bedoelen dan dat elk stukje land mede door mensenhanden gevormd is, en dat is grotendeels waar. Terwijl ik dit typ, trekken grote groepen ganzen over me heen naar het Markiezaat en is de klimop voor de zoveelste keer bezig mijn raam dicht te groeien. Allemaal puur natuur.



De heerlijke weeë geur van de aanstormende herfst dringt tot me door, geen mens die de prachtige cadans van de seizoenen kan doorbreken. Ik moet dan ook altijd glimlachen als het weer eens over 'nepnatuur' gaat. Wie dat zegt heeft zich wellicht nog nooit verwonderd over het vernuft van een spinnenweb in de achtertuin, de kracht en de samenwerking van de mieren op het terras en het wonder van de vogeltrek die deze weken plaatsvindt.