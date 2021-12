Een boerderij zoals uit de kinderboeken: op deze Bredase boerderij vind je allerlei dieren en groenten

Van West-Brabantse bodemBREDA - In deze serie nemen we u mee de ‘de boer op’. Hoe verdienen West-Brabantse landbouwers hun brood? Vandaag: de boerderij van de familie Van den Kieboom.

Het bedrijf van Jack en Wendy lééft. Er is dankzij de boerderijwinkel veel reuring op het erf. In de zomer komen (groot)ouders hier voor verse groenen en vlees, terwijl de kinderen zich uitleven in het speeltuintje of een kijkje nemen bij de kippen of de konijntjes. Nu het winder is, knispert er een gezellige vuurkorf bij het zitje naast de winkel. Deze mag overigens gewoon open zijn tijdens de lockdown.

De familie Van den Kieboom is diepgeworteld in de regio Breda. Zo hebben de wagenbouwers van carnavalsvereniging de Black Eagles er hun vaste bouwplaats.

Aardbeiengevecht

En uit de tijd dat er nog op grote schaal aardbeien geteeld werden, kennen veel mensen uit de buurt het bedrijf van hun vakantiebaantje. Gezellig en leuk, maar volgens Jack als werkgéver soms ook best een uitdaging. ,,Toen jij even weg was, ontstond er een aardbeiengevecht, laten ze me dan nu weten. Goh, zeg ik dan. Dat had ik nóóit gedacht. Met al die aardbeien die ik dan weer op de meest vreemde plekken tegenkwam.”

De familie Van den Kieboom boert sinds 1962 aan de Rietdijk in Breda. In de daarop volgende decennia werd er nabij de boerderij een complete wijk uit de grond gestampt; de Haagse Beemden. Theo van den Kieboom, Jacks vader, heeft in die tijd aardbeien, wat rundvee, en varkens. Met daarnaast nog wat verschillende andere soorten groenten en fruit.

Quote Ik kwam al die aardbeien dan weer op de meest vreemde plekken tegen Jack van den Kieboom

In 2006 neemt Jack het bedrijf over. Wendy, die aanvankelijk verliefd werd op het paard in de wei naast de boerderij van Van den Kieboom, komt als tiener op de boerderij werken. Gaandeweg komt ze er achter dat ze Jack nog veel leuker vindt dan paarden. In 2011 trouwt het stel, waarna in 2012 zoon Luc geboren wordt.

Wendy, inmiddels ook toegetreden tot het bedrijf, en Jack werken beiden deels ook buitenshuis. Wendy twee dagen per week in de administratie. Jack is in de winter als zzp’er werkzaam als vrachtwagenchauffeur en in het bermbeheer.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Het mestvee wordt gehouden volgens het 2-sterren Beter Leven keurmerk. © Pix4Profs/Edwin Wiekens

Strategische keuzes

Het stel maakt gaandeweg enkele strategische keuzes. Hoewel er nog steeds van alles geteeld wordt, gebeurt dat niet meer in die mate zoals voorheen. Kinderen die de boerderij bezoeken vinden zo’n beetje alles wat ze ervan uit de kinderboeken kennen. Kippen, koeien, paarden, verschillende soorten groenten en fruit. Zelfs de boerderij-hond ontbreekt niet. Al is het (nog) gemakkelijk om puppy Jackie van amper anderhalve turf hoog over het hoofd te zien. Varkens zijn er echter niet meer (zie kader).

Quote Soms houd ik dan m’n hart vast wanneer de stieren zich onderling even doen gelden Jack van den Kieboom

Het mestvee wordt gehouden volgens het 2-sterren Beter Leven keurmerk. Dat wil zeggen dat de dieren naar het bedrijf komen wanneer ze negen maanden oud zijn. ,,Tot die tijd leven ze volgens de richtlijnen bij hun moeder”, zegt Jack.

(Tekst gaat verder onder het kader)

Vertrekken met de varkens De komst van het nieuwe stadsdeel Haagse Beemden, maakt dat de varkensstal zonder verplaatst te zijn, plots te dicht op een woonwijk komt te liggen. In 1990 wordt de varkensstal verplaatst naar een nieuwe locatie op een minuut of tien afstand. 22 jaar later, in 2012, begint de gemeente Breda ook op die plek met een herziening van het bestemmingsplan. Jack en Wendy staan voor een ingrijpende keuze die gepaard gaat met grote financiële risico’s. Om de varkensstal volgens de meest recente voorschriften aan te passen, moet flink geïnvesteerd worden. Jack besluit, met enige pijn in het hart, de varkensfokkerij op te geven. Om echter achter de boerderij een nieuwe rundveestal te bouwen, moest hij álle mestrechten, zowel van het rundvee dat nog op de boerderij gehouden werd als van de varkens, opgeven. ,,En daarna waren we afhankelijk van de provincie, in afwachting óf en hoeveel rechten we precies terug konden krijgen.” De gok pakt goed uit en in 2013 komt er een nieuwe stal, geschikt voor zo’n 100 stuks vleesvee. ,,Mijn vader kon er met zijn pet niet bij”, zegt Jack. ,,Dat we moesten vertrekken met de varkens en terug mochten komen met runderen.”

Tijdens een wandeling door de half open stal, waar de stieren relaxed op het stro bijeen liggen of even nieuwsgierig komen kijken of er wat brokken te scoren zijn, vertelt Jack dat ze nog wel eens lelijk kunnen doen. ,,Ze krijgen twee keer per dag wat stro bij. Eens per week komt er een geheel nieuwe laag. Dan is de vloer wat gladder. Soms houd ik dan m’n hart vast wanneer ze zich onderling even doen gelden. Maar wanneer we dan vers voer voorrijden, twee keer per dag, is de rust altijd direct weer wedergekeerd.”

Dat voer produceert Jack overigens grotendeels zelf en het bedrijft draagt dan ook en CO2-neutraal certificaat. Als de stieren twee jaar oud zijn en een kilo of 900 wegen, gaan ze naar de slacht. Het vlees in de boerderijwinkel is afkomstig van eigen koeien. Deze staan wél het grootste deel van het jaar in de wei.

Zakgeld verdienen

Jack legde, een jaar of dertig geleden als jong menneke de basis voor de boerderijwinkel. ,,Als je wat zakgeld wilt verdienen, dan ga je maar aardbeien verkopen zij ons pa.” Op een paar pallets onder een afdakje verkocht Jack zijn eerste zomerkoninkjes. Het jaar erna werd de verkoopplek al wat groter en het derde jaar besloten Jacks ouders mee te gaan draaien. Vader van den Kieboom haalde met de veekar bij collega-boeren aanvullende gewassen om naast de aardbeien te verkopen, moeder Mien pakte de winkelverkoop op.

Anno 2021 is de winkel weer een aantal verbouwingen en uitbreidingen verder. Ook is er een extra dienst bijgekomen in de vorm van ‘fruit op de werkplek’ waarbij bedrijven een wekelijks fruitpakket af kunnen nemen voor hun werknemers. Theo en Mien zijn nog altijd bijna dagelijks te vinden op het bedrijf. Moeder in de winkel en vader in de stal, of bij zijn bijen. ,,Pa heeft nu 55 bijenkasten staan”, zegt Jack. ,,En voor zijn verjaardag krijgt hij er in januari nog eens vijf bij. Zijn honing is erg populair.”

Quote We vinden het leuk om te laten zien wat we doen Wendy van den Kieboom

Na de wandeling door de stal en een rondleiding over het erf komt er juist een stralende Lisa, samen met haar ouders, aanlopen. Lisa viert vandaag haar verjaardagsfeestje op de boerderij. ,,Daar zijn we het afgelopen jaar mee gestart”, legt Wendy uit. ,,We maken er eigenlijk niet eens zoveel reclame voor. Het is vrij spontaan ontstaan en het is vooral heel leuk om te doen. We hebben drie verschillende feestjes, waaronder een pony-feestje. Voor de echte penny-meisjes.’’ Naast strobaalstoelendans of traptrekkerraces is ook een kleine rondleiding vaste prik.

,,We vinden het leuk om te laten zien wat we doen”, zegt Wendy. Om dezelfde reden organiseren Jack en Wendy al jaren een open dag met een hapje, drankje en veel gezelligheid. In 2021 ging deze helaas niet door, maar in 2022 hoopt het stel weer royaal uit te kunnen pakken.