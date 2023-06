Een blikje of flesje achterlaten in het Mastbos? Asociaal en gevaarlijk: ‘Een vonkje is zo gecreëerd’

Lopers genoeg voor de avondvier­daag­se, maar hoe krijg je de broodnodi­ge vrijwilli­gers? ‘Je moet brutaal zijn’

BREDA/ROOSENDAAL - Tijdens de avondvierdaagsen is het regelen van vrijwilligers een aandachtspuntje. Zo ook in West-Brabant en Tholen, waar een dorp als Oud-Vossemeer het maar net redt, terwijl ze in Made een overvloed aan vrijwilligers hebben. Hoe kan dat?