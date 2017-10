Een blikje cola in je oogkas of een diepe vleeswond in je wang

Hartje bredaHARTJE BREDA - ,,Vroeger was ik bang voor de heks in Sneeuwwitje. Nu kijk ik de gruwelijkste horror, puur voor inspiratie”, grijnst Anke Vissers. Sinds een jaartje doet ze aan grime en vooral in de periode van Halloween weet ze haar opgedane kennis en kunde te botvieren op een groeiend aantal mensen.

Zaterdagmiddag gaf ze in de Fop-Sjop een workshop. ,,Het is een hobby en dat blijft het wat mij betreft ook. Ik wil het vooral leuk vinden en steeds gruwelijker wonden leren maken”, vertelt ze als ze de laatste spetters bloed toevoegt aan de vleeswond van Marcia de Jong uit Bosschenhoofd. ,,Bloed maakt het altijd af.”

Bij het maken van zo’n diepe vleeswond komt veel kijken. Toch weet Vissers in een mum van tijd al een angstaanjagend effect te creëren. Te beginnen met wat wax, die in een reepje op het gezicht wordt gedrapeerd. Met zwart wordt diepte gebracht, met ‘oud bloed’ -dat wat donkerder van kleur is en wat harder is- de korsten en met ‘nieuw bloed’ komt de wond nog meer tot leven.

,,Ik heb het mezelf geleerd, met hulp van YouTube. Mijn vader heeft zich ooit met een lintzaag in de vingers gesneden. In de lengte. Ik heb op basis van zijn vertellingen die wond nagebootst. Volgens hem is hij schrikbarend goed gelukt”, vervolgt ze. Nu, met Halloween, zullen tientallen in haar stoel komen te zitten. ,,Sommige mensen reserveren me al, ik vind het ontzettend leuk.” Vissers heeft inmiddels een heus portfolio op Instagram.

Voor Marcia de Jong draait het vandaag ook om kennis. ,,Volgende week vrijdag is er een Halloweentocht door Bosschenhoofd. Vorig jaar heb ik samen met mijn moeder een wond nagebootst door op YouTube te kijken. Nu letten we allebei ook goed op, dit is net wat leerzamer denk ik.” Marcia’s moeder maakt fanatiek foto’s van de stappen die Vissers bij haar dochter verzet. Er hangt een spiegel naast Marcia, maar zonder bril ziet ze zichzelf nog niet zo scherp. ,,Het zal me dus benieuwen!” De volgende zit alweer klaar. Hij krijgt een blikje cola in de oogkas gedrukt.

Over tien dagen is het weer Halloween. ,,Wat carnaval is in het zuiden, is Halloween zo langzaamaan boven de rivieren. Het wordt echt een steeds populairder feest”, weet Fop-Sjop-eigenaar Toon van Beurden. De entree van zijn winkel is gruwelijk en angstaanjagend. Helemaal achterin de winkel hangen de pakken. Naast de lederhosen van Oktoberfest. ,,Want ook dat feest wordt steeds belangrijker. Er is echt een groeiende vraag naar die spullen.” Net als naar de make up die Vissers vandaag gebruikt. En ja, ook dat is te verkrijgen bij de Fop-Sjop.