Een bijzondere vogel

Deze lente was ook de lente van veel regen, en daar ben ik enorm blij mee. Voor sommigen reden om te roepen dat het grondwater op peil is, maar daar ben ik het niet mee eens. De vraag is dan ook: welk referentiekader houd je aan, dat van 20 jaar terug of dat van 100 jaar terug?



Goed, ik ga niet zeuren, want we hebben in ieder geval weer een mooie buffer voor de aankomende hete zomer. Althans volgens de geleerden komt die hete zomer eraan, want in de afgelopen jaren is er maar 15 procent kans op een koude en natte zomer na een koude en natte lente. We zullen het zien.