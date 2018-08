Een bijzondere open dag van NAC voor de 10-jarige Stijn

VIDEOBREDA - De open dag van NAC is voor de 10-jarige Stijn van der Leest uit Waarland, in de kop van Noord-Holland, een wel heel bijzondere ervaring geworden. Hij liep aan de hand van aanvoerder Menno Koch mee het veld op voor het treffen met het beloftenteam van Manchester City.

Quote De reactie van NAC was zo leuk dat we daarvoor kozen Erwin van der Leest Eigenlijk is Stijn voor AZ, want ja: daar woont hij 15 kilometer vandaan. Vorige maand stuurde vader Erwin een mail naar NAC. Hij en Stijn waren voornemens samen naar hun vakantieadres in Chaam te fietsen en wilden onderweg wat stadions aandoen. Twee hobby's van Stijn gecombineerd: voetbal en wielrennen. Zo fietsten ze samen 188 kilometer en bezochten ze Telstar, ADO Den Haag, de drie Rotterdamse clubs en FC Dordrecht. Eenmaal in Chaam, hadden ze nog wat losse opties. Uiteraard werd hier ook de Acht van Chaam bezocht.

,,We konden deze zaterdag kiezen uit de Open Dagen van NAC en Willem II, maar de reactie van NAC was zo leuk dat we daarvoor kozen", reageert vader Van der Leest opgetogen. ,,Later stelden ze voor dat Stijn mee zou lopen in de line up. Daar ging het ons helemaal niet om, maar zoiets is natuurlijk wel hartstikke bijzonder." Omdat de Kidsclub geen line up gepland had voor deze wedstrijd, liep Stijn helemaal alleen mee, voor zo'n 6000 toeschouwers.

Rijen voor de fanshop

Nerveus is hij van te voren niet. Hij vindt het alleen maar leuk als hem verteld wordt dat hij de enige is die straks voor duizenden NAC-supporters meeloopt. Hij kijkt zijn ogen uit op het voorplein van het Rat Verlegh Stadion. Het is er druk, gemoedelijk, maar de enorme rijen voor de fanshop baren 'm zorgen. Daar wil hij ook nog een kijkje nemen, want bij iedere club kopen ze een sleutelhanger. Uren later slaan ze hun slag. Geen sleutelhanger, maar een pin met logo. Een goede aanvulling op de goodiebag die hij al van de club kreeg.

Het is misschien wel de open dag die NAC voor ogen had. Geen entree voor de wedstrijd in het stadion, maar alle hekken open, genoeg vertier en weinig moeilijkdoenerij. De gloednieuwe fanshop is op een haar na klaar en had de gehele dag lange rijen tot buiten de deur. De rondleidingen binnen het stadion waren wat korter dan normaal tijdens de open dag, in verband met de verbouwing van de persruimte en het realiseren van nieuwe skyboxen.

Onverwacht hoogtepunt