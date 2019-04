Een bijzondere maaltijd in de Foodhall van 1871

En ToenBREDA - Precies op de plek in Breda waar op 19 april de Foodhall opende, werden in het verleden ook al de nodig maaltijden geserveerd. Eén diner, dat plaatsvond in augustus 1871, was heel bijzonder.

Het moet een behoorlijk emotionele bijeenkomst zijn geweest. Daar stonden ze, die 20e augustus 1871. Midden in Hof van Holland. Het zalencomplex in de Bredase Reigerstraat dat enkele decennia later zou worden vervangen door een hippe bioscoop.

Oude mannen

Het waren oude mannen. Het stramme lijf voor de gelegenheid gestoken in verschoten uniform. De grijze haren keurig gekamd. De militaire onderscheiding pontificaal op de borst.

Volledig scherm Het Hasselts Kruis is gemaakt uit twaalf in België geroofde kanonnen tijdens de Tiendaagse Veldtocht in augustus 1831. Alle deelnemers aan de Veldtocht werden onderscheiden met deze medaille. © Jan Roymans Ze werden wel de 'Ridders van het Metalen Kruis', genoemd. Naar de medaille die ze stuk voor stuk hadden ontvangen als blijk van waardering voor hun deelname aan de Tiendaagse Veldtocht.

Tiendaagse Veldtocht

De veldtocht had precies veertig jaar eerder, in augustus 1831, plaatsgevonden. Het was een poging geweest van koning Willem I om met wapengekletter zijn gezag te herstellen in het toen zojuist onafhankelijk geworden België.

En met succes. De Belgen, overmoedig geworden door de triomf van hun opstand een jaar eerder, hadden hun leger niet lekker op orde. De Nederlandse militairen veegden de ene na de andere Belgische soldaat omver. Het is dat de Fransen zich ermee gingen bemoeien. Anders had de geschiedenis er wellicht anders uit gezien.

Veteranen

Hoe dan ook, voor de militairen die in 1831 vol jeugdig idealisme de wapens hadden opgepakt om samen met de koning ten strijde te trekken, was het een veldtocht die zij nooit meer vergaten. En, net als de veteranen van tegenwoordig, ontmoetten zij elkaar eens in de zoveel tijd bij speciale gelegenheden.

En zo kwamen de oud-strijders die 20e augustus 1871, veertig jaar na de woelige strijd, bijeen in Breda voor een reünie waar al snel heel de stad voor warm liep. Waar de gemeente een vorstelijke subsidie voor neerlegde, talloze verenigingen aan meewerkten en de Groote Sociëteit van de Markt een speciale ‘Vauxhall’ voor organiseerde in het Valkenberg. Een feest. Vooral bedoeld voor gegoede burgers.

Liesbos

Maar eerst was er dat diner. Hoewel: ,,Nee, eerst gingen de veteranen met 32 trein-, of tramstellen naar het Liesbos", weet Breda-kenner Laurens Siebers. Over de reünie sprak hij maandagavond bij een bijeenkomst van stadssociëteit de Gouden Cirkel. En, dat hij er veel van af weet: ,,Is te danken aan een boekje van ene meneer Perk", vertelt hij. Die heeft tot in detail de bijeenkomst beschreven.

Volledig scherm Hof van Holland. Het (theater)zalencomplex in de Reigerstraat in Breda. Later werd er een nieuwe bioscoop gebouwd. Die is sinds kort omgebouwd tot Foodhall © Stadsarchief Breda Zo komt het dat het anno 2019 bekend is dat op de plek waar eerst een bioscoop, maar nu een Foodhall is, in de achterzaal en fraaie tuin van Hof van Holland, honderden oud-strijders het glas hieven. In ruimtes trouwens die voor de gelegenheid waren opgeluisterd met talloze bloemen, schilderijen, wapenschilden en memorabilia.

Chassé

Eén speciale hoek was gewijd aan Jan van Speijk, de commandant die heldenstatus verwierf door tijdens de Belgische opstand zijn kanonneerboot op te blazen. Zo voorkwam hij dat het schip in vijandelijke handen viel.

Volledig scherm Generaal David Hendrik Baron Chassé (1765-1849) © Jan-Willem Pieneman (archief BN DeStem) Aandacht was er ook voor andere 'helden’, mannen als generaal Delprat en vooral ook voor generaal Chassé. Sterker: tijdens de reünie werd hard gelobbyd om die generaal met zijn manschappen opnieuw te begraven in het Ginneken bij Breda. Iets dat drie jaar later, in 1874, ook echt gebeurde.

Traan en lach

Maar bovenal, beschrijft Perk hoe het een reünie was met een traan en een lach. Met 220 oud-militairen die, keurig per rang geschikt, een corpulente maaltijd verorberden. Bereid door de Bredase patissier en kok Grauwlambert. En die, voorzien van een halve fles wijn voor elke disganger, werd geprezen als het lekkerste maal dat ze ooit bij een samenzijn voorgeschoteld kregen.

Een maaltijd waar trouwens ruim honderd militairen niet bij aanwezig waren. Zij hadden zich niet op tijd aangemeld en waren in Breda tussen de feestelijkheden door ergens anders gaan eten. Om daarna trouwens wel naar de Vauxhall in het park te gaan. Waar ze, net als hun wapenbroeders, met luid gejuich werden ontvangen.

Volledig scherm Prent uit het boek dat de heer Perk wijdde aan de reünie van de Ridders van het Metalen Kruis in Breda. In Hof van Holland in de Reigerstraat was het diner. © Stadsarchief Breda

Helden

Want ze werden als helden gezien. De mannen die de Belgen hadden verslagen. En hoe warm dat ook overkwam, toch, zo beschrijft Perk, hadden heel wat veteranen dubbele gevoelens bij het Bredase feest.

Want, natuurlijk, bij militaire reünies is er altijd de gedachte aan zij die gesneuveld zijn en niet weerkeerden van de veldtocht. Maar dit keer, veertig jaar na dato, werd ook vastgesteld dat het niet louter het slagveld, maar inmiddels ook de ouderdom was die slachtoffers eiste.

En dus, verzucht Perk enigszins dramatisch: ,,Rijst bij menigeen de vraag: wanneer aan mij de beurt?!” Het stemde hem weemoedig.