Al is het motto in Bosuilendorp dit jaar We kunne ut nie houwe, voor de prijs van een biertje geldt die kreet niet. ‘De bierprijs hebben we kunnen houwe’, maakt de Stichting Ulvenhouts Carnaval opgetogen kenbaar.

“Dan kost een rondje bier toch wat minder dan verwacht”, zegt John Vester van de stichting. Want de prijs van een ‘ulfje’ (het equivalent van de Bredase leutpenning) is dezelfde als vorig jaar, toen een biertje in vergelijking met 2018 juist 5 cent duurder was geworden.