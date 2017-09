Een Biebergotheek dankzij kleinzoon Lowe

Wie stal 14 sekspoppen uit Bredase showroom?

16:03 BREDA - Dat het een toevalskraak was, lijkt uitgesloten. De inbrekers die vorige week, in de nacht van donderdag op vrijdag, inbraken bij Mytenga in Breda, wisten drommels goed wat ze wilden. De buit: veertien realdolls oftewel sekspoppen, plus dozen vol exclusieve Japanse seksspeeltjes.