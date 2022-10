Eén beveiliger op veertig bezoekers veel te duur: na 86 jaar hangt Fancy Fair aan zijden draadje

Bredase cabaretier Jaro Wolff voor het eerst in ‘zijn’ Chassé: meteen uitver­kocht

BREDA - Sinds 12 jaar woont hij in Breda en komende donderdag staat hij voor het eerst in het Chassé Theater: cabaretier Jaro Wolff, beter bekend als zijn alter ego Ricky Risolles. Zijn voorstelling ‘Ya, dat is iets Indisch...’ gaat over hemzelf. Maar veel is een metafoor.

19 oktober