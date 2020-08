Een belastingstijging in Zundert van misschien wel meer dan 8 procent? Nee toch?

Helikop­ters Gil­ze-Rij­en oefenen landing in enorme stofwolk

15 augustus GILZE-RIJEN - Normaal gebeurt het in Spanje of Portugal. Vanwege corona de komende drie weken in Nederland. Het Defensie Helikopter Commando (DHC) gaat het landen oefenen in een stofwolk. Brown-out, heet dat in Defensietermen. Landen, terwijl je bijna niks ziet.