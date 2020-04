Een Bakkie Troost voor al die thuiszittende Bredanaars

Winnares Miss Brabant komt hoogstwaar­schijn­lijk uit déze regio

20:00 Opvallend: de afgelopen vijf jaar won telkens een West-Brabantse de titel van Miss Teen óf Miss Beauty of Noord-Brabant. Ook dit jaar zijn er weer meiden uit deze regio in de race: 13 van de in totaal 37 finalisten. BN DeStem stelt ze aan je voor.