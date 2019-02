Een Avondje NAC in Mokum: ‘Het is geen Ajax, dat wéét ik. Maar het is gewoon echt heel erg slecht’

hup nacHet chagrijn over het verlies tegen De Graafschap is tot in Amsterdam voelbaar tijdens het vierde Avondje NAC in de hoofdstad.

Café Het Bruine Paard bevindt zich aan de rand van de Jordaan, aan de Prinsengracht. Vier mannen drinken hier vrijdagavond, vlak voor zeven uur, een biertje aan de bar. ,,Ja, straks schijnen hier iets van dertig NAC-supporters te komen. Van welke krant ben je? Eindhovens Dagblad of zo?'', wordt in plat Amsterdams gevraagd.

Dit is de vierde editie van het Avondje NAC in Amsterdam en de eerste keer in dit echte Amsterdamse etablissement. Michiel Reijnen komt hier vaker en organiseert het, samen met Rembrant Aarts en Stan Rombouts.

Tof

Het voordeel ten opzichte van de eerdere edities: Het Bruine Paard is uitstekend te belopen vanaf het Centraal Station. Via Facebook gaven zo'n 25 man aan te zullen komen, maar om 19.12 uur - het aanvangstijdstip van het evenement, verwijzing naar het oprichtingsjaar van NAC - stroomt het aardig vol. ,,Zijn er eigenlijk ook Graafschapsupporters?'', vraagt Reijnen vanaf een stoeltje. Achterin de kroeg klinkt een kreet. ,,Ah, dat vind ik tof. Welkom!‘’

Quote Twee jaar geleden woonde ik met twee NAC'ers in een studenten­huis. We keken vaak samen NAC. Ajax is mijn club, maar ik ben oprecht fan van NAC geworden; eigenlijk is het de mooiste club van het land

Bij de aftrap is het afgeladen vol, met ruwweg zeventig NAC-supporters. ,,Wij zijn hier met vijftien man, waarvan veertien Bredanaars die hier en in de wijde omtrek studeren'', wijst Ruben Bauwens op een groepje tieners en jongtwintigers.

Hijzelf is die uitzondering. Amsterdammer (,,Of nou ja, Weesp'') en rasechte Ajacied. ,,Twee jaar geleden woonde ik met twee NAC'ers in een studentenhuis. We keken vaak samen NAC, mijn sympathie voor die club groeide. Ik kwam in hun vriendengroep met NAC'ers terecht. Ajax is mijn club, maar ik ben oprecht fan van NAC geworden; eigenlijk is het de mooiste club van het land.”

Gemêleerd gezelschap

Een écht Avondje NAC heeft hij nog altijd niet bezocht. ,,Soms is er een seizoenkaart over, maar dat zijn meestal de vrijdagen en da's voor mij ook lastig. Dit is daarom eigenlijk mijn eerste Avondje'', grijnst hij.

In de kroeg ontstaat al gauw een gemêleerd gezelschap, waarin NAC in den vreemde de gemene deler en derhalve een dankbaar gespreksonderwerp is. Als op De Vijverberg een minuut stilte in acht genomen wordt ter nagedachtenis van Jurrie Koolhof, houdt het tot dan zeer luidruchtige café de adem in en is het muisstil. De barman werkt gedurende deze minuut wel door; er dreigt een structureel glazentekort.

Quote Het is geen Ajax, dat wéét ik. Maar ik baal wel. Het is gewoon echt heel erg slecht Ruben Bauwens

Na de minuut barst het gejoel los en vliegen de ziggezagges, clublied en vele andere liederen je om de oren.

Dat zakt in, na de 2-0. Het afgrijzen over de wanvertoning van NAC is niet alleen in Doetinchem en Breda voelbaar; ook hier is het chagrijn alom aanwezig.

,,Het is geen Ajax, dat wéét ik'', besluit Bauwens dan ook achteraf. ,,Maar ik baal wel. Het is gewoon echt heel erg slecht.''