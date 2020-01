Een app voor de afvalstrijd: wordt Breda daarmee een stuk schoner?

De gemeente Breda gooit verschillende wapens in de strijd tegen het zwerfafval in de stad. Een daarvan is ‘stadsjutters’, een samenwerkingsproject met Avans Hogeschool en natuur- en milieuvereniging Markkant. Het project moet inwoners aansporen om afval op te ruimen en te helpen het probleem in kaart te brengen.

Stadsjutters Breda

Hoe de mensen kunnen helpen? Dit kan via de Litterati-app, laat Avans weten. Bredanaars kunnen die downloaden en lid worden van de groep ‘Stadsjutters Breda’. Het is de bedoeling dat ze een foto maken van rondzwervend afval in hun straat of buurt. Die belandt op een afvalkaart. Studenten milieukunde van Avans onderzoeken dan waar welk afval het vaakst voorkomt en geven dat weer door aan de gemeente. De bulk aan data moet de straten van Breda schoon gaan houden.

De milieukundestudenten kregen gisteren hulp van hun collega’s van communicatie. Die kropen - voor een schoolopdracht - in de huid van de ‘stadsjutters’ en waren de hele ochtend in groepjes van drie op pad om met de app zwerfafval te registreren.

Ze nemen vooral het zwerfvuil bij ondergrondse containers op de korrel. Althans, dat is de bedoeling. In Ypelaar bijvoorbeeld ligt praktisch niks, het afval blijkt al opgehaald.

Volledig scherm Studenten van Avans inventariseren in wijken het afval dat naast de afvalcontainers wordt gedropt. Ze nemen foto's en interviewen wijkbewoners over hun bevindingen. © Pix4Profs-Ron Magielse

,,Overal rijden vuilniswagens voorbij. Dat maakt het voor ons onderzoek wel lastig vandaag”, vertelt student James Knop (20). Terwijl de jongeren verder op zoek gaan naar afval in de wijk, loopt een bewoner voorbij. Knop vraagt aan de voorbijganger of er anders wel afval rondom de container ligt. ,,Te veel”, is het antwoord dat hij krijgt. Ook uit andere interviews blijkt dat zwerfafval hier een groot probleem is.

Koffiebekers, snoeppapiertjes en fruitrestjes

De gebruikers van de app, gisteren de studenten dus, kunnen het gevonden afval rangschikken. Zo kan onderscheid gemaakt worden van verschillende soorten afval als koffiebekers, snoeppapiertjes en fruitrestjes. ,,Met de gps-locatie van ingevoerde informatie op de app en de tags van de foto’s creëer je een soort dataverzameling. Die informatie komt allemaal binnen bij de hogeschool en projecteren we op de kaart van Breda”, vertelt Bas Koebrugge van het Centre of Expertise Biobased Economy van Avans.

Door de dataverzameling kan de hogeschool zien waar welk afval ligt. Deze informatie kan daarna de gemeente helpen bij het vinden van een oplossing voor het zwerfafvalprobleem.

Wilhelmina-pepermunt

Zo is er eerder informatie binnengekomen over Princenhage. Daar viel iets bijzonders op. Uit de appgegevens bleek dat op een bepaalde plek opmerkelijk veel verpakkingen van Koningin Wilhelmina-pepermuntjes lagen. ,,Dat was in de buurt van een Van der Valk hotel. Bij de uitgang hebben zij een grote schaal met zulke pepermuntjes staan”, zegt Koebrugge. ,,We vermoeden dan ook dat verpakkingen op straat worden gegooid of uit de handen gewaaid zijn. Door de dataverzameling van de app, zagen we al gauw dat daar een soort hotspot van Wilhelmina-papiertjes was. Samen met het hotel zijn we nu op zoek naar een oplossing. Bijvoorbeeld door meer prullenbakken te laten plaatsen.”