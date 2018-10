Een aanhouding bij politie-actie op woonwagenkamp Breda

De laatste spots en Breda is echt AED-proof

7:41 BREDA - De Stichting Breda AED Proof is tevreden over de dekkingsgraad in de stad met de levensreddende apparatuur. Er hangen nu 310 AED-apparaten, maar de stichting gaat voor een nog betere dekking met 370 tot 380 kasten. Er loopt een onderzoek naar spots waar nog geen zogeheten 6-minuten zone is: binnen zes minuten moet een AED-apparaat beschikbaar zijn.