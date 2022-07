Eelco van Velzen wil van Breda Jazz Festival landelijk en internationaal een begrip maken

Met Van der Poel en Jakobsen smacht Chaam naar een ouderwetse Acht: ‘Dag en nacht met voorberei­din­gen bezig’

En of ze er zin in hebben in Chaam. De laatste editie van de Acht van Chaam dateert van 2019. Voor het gevoel een eeuwigheid geleden. Woensdag barst het wielerspektakel in de Chaamse dorpskern weer los, met onder anderen Mathieu van de Poel en Dylan van Baarle. ,,Op naar een ouderwetse Acht.”

