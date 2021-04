Edelsmid Kees-Jan van Harten wil klanten verleiden met sieraden en de geur en klanken van zijn atelier

Weerstand tegen windmolens in stil gebied bij Alphen wakkert stevig aan

21 april ALPHEN - Drie volwassen reeën scharrelen in het gras, gedekt door een bosrand. Volmaakte rust op de Kwaalburgse Heide. Maar die dreigt over tien jaar voorbij te zijn. Dan staan er in dit open gebied tussen Alphen en Baarle-Nassau wellicht kolossale windmolens. Bij inwoners wakkert de weerstand tegen dat vooruitzicht aan. ,,Die energieambitie gaat ons landschap enorm geweld aandoen.”